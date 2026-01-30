Φυλακές Κορυδαλλού: «Ξέφραγο αμπέλι» το σωφρονιστικό κατάστημα – Story στο TikTok από κρατουμένους

Πόζες έξω από κελιά, χαλαρές στιγμές από την φυλακή και καταγραφή της καθημερινότητας στο σωφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλλού.

Για ακόμη μια φορά κρατούμενοι ξεμπροστιάζουν την χαλαρότητα των μέτρων στο μεγαλύτερο σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας, το οποίο χαρακτηρίζεται υψίστης ασφαλείας, αναρτώντας βίντεο στο tiktok.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που παρουσιάζει το DEBATER εμφανίζεται ένας κρατούμενος να καταγράφει βίντεο από το εσωτερικό των φυλακών, έχοντας στο πλευρό του άτομα με τα οποία μοιράζεται το ίδιο κελί.

Η κάμερα κάνει κίνηση μάλιστα προς τον κυρίως χώρο των φυλακών όπου εμφανίζονται και οι υπόλοιποι κρατούμενοι, ενώ βρίσκονται στο χώρο ή… απλώνουν ρούχα.

Και όλα αυτά σε δημόσια θέα προς τέρψη των χρηστών της πλατφόρμας.