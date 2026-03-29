Fuel pass: Προσοχή με την νέα απάτη, δεν άνοιξε ακόμη η πλατφόρμα επιδότησης καυσίμων

Σαν έτοιμοι από καιρό οι απατεώνες προσπαθούν να βρεθούν για ακόμη μια φορά μπροστά από τις εξελίξεις, στέλνοντας μαζικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών σχετικά με το δικαίωμα να λάβουν το fuel pass που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Σημαντική λεπτομέρεια, η πλατφόρμα, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες ημέρες, οπότε, όποιος πατήσει νωρίτερα το link που στέλνουν οι απατεώνες, θα μπει σε μπελάδες.

Όπως φαίνεται στο fake μήνυμα που έχει φτάσει στα κινητά εκατοντάδων πολιτών από την προηγούμενη εβδομάδα, οι απατεώνες στέλνουν μήνυμα που φέρεται να έχει σταλθεί από το govgr και ζητούν στους αποδέκτες να πατήσουν ένα link το οποίο επισυνάπτεται στο μήνυμα. Screenshot

Πρόκειται για απάτη και οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να διαγράφουν το σχετικό μήνυμα όταν αυτό φτάσει στο κινητό τους τηλέφωνο.