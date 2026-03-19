Φθιώτιδα: Πατέρας ενός παιδιού ο 21χρονος που σκοτώθηκε στο σφοδρό τροχαίο – Είχε παντρευτεί πρόσφατα

Σοκάρουν οι εικόνες από το σφοδρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 19/3 στον δρόμο που συνδέει την Ξυνιάδα με τον Ε65 στη Φθιώτιδα και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 21χρονος.

Ο 21χρονος οδηγός ΙΧ ήταν από χωριό του Δομοκού και κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές για να τους πάει στο σχολείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος νέος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του αυτοκινήτου του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Δομοκό, καθώς και πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ, το οποίο τελικά δεν χρειάστηκε να φτάσει στο σημείο.

Ο 21χρονος, που είχε παντρευτεί πρόσφατα και ήταν πατέρας ενός αγοριού, μόλις 1,5 ετών, απεγκλωβίστηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας για να διαπιστωθεί ο θάνατός του.

Την ίδια ώρα, ο οδηγός του λεωφορείου διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Λαμίας. Είναι σοκαρισμένος και ευτυχώς ελαφρά τραυματισμένος από τη σφοδρή σύγκρουση.

Προανάκριση για το τραγικό συμβάν, διενεργεί το ΑΤ Δομοκού, που ανέλαβε και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας μέχρι και τα δύο οχήματα να απομακρυνθούν από το σημείο με γερανό.

Σημειώνεται πως το σημείο όπου έγινε το θανατηφόρο τροχαίο θεωρείται δρόμος καρμανιόλα, καθώς εκεί στο παρελθόν είχε ξεκληριστεί μια οικογένεια σε μετωπική σύγκρουση με βυτιοφόρο.