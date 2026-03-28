Φθιώτιδα: Άγνωστοι δράστες ανατίναξαν ΑΤΜ στο Μαρτίνο και αφαίρεσαν χαρτονομίσματα (Βίντεο)

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στο Μαρτίνο της Φθιώτιδας, όταν άγνωστοι δράστες, λίγο μετά τις 3:30, ανατίναξαν ΑΤΜ που βρίσκεται έξω από το σούπερ μάρκετ της περιοχής.

Η ισχυρή έκρηξη έγινε αισθητή σε όλη την περιοχή, με κατοίκους να πετάγονται από τα σπίτια τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στο σημείο βρίσκονταν περισσότερα από ένα άτομα, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός τους. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι οι δράστες διέφυγαν με ΙΧ επιβατικό όχημα μαύρου χρώματος.

Οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν τις κασετίνες με τα χρήματα από το κατεστραμμένο μηχάνημα. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν αυτές ήταν άθικτες, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον προσδιορισμό της λείας.

Σημειώνεται ότι το ίδιο ΑΤΜ είχε αποτελέσει στόχο ληστών και τον Δεκέμβριο του 2023, όταν ομάδα τουλάχιστον 6 ατόμων το είχε ανατινάξει και στη συνέχεια αποσπάσει, χρησιμοποιώντας ακόμη και φορτηγό με γερανό που είχαν αφαιρέσει από κοντινή επιχείρηση.

Οι έρευνες από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας συνεχίζονται.