Η στιγμή της έκρηξης βόμβας διασποράς στο Καφρ Κασίμ του Ισραήλ – Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Την στιγμή που μια βόμβα διασποράς έπεσε στην Καφρ Κασίμ του κεντρικού Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν το πρωί της Πέμπτης, κατέγραψε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media.

Συγκεκριμένα, το βίντεο από κάμερα παρακολούθησης δείχνει δύο άτομα να τρέχουν έξω από το όχημά τους για να αναζητήσουν καταφύγιο καθώς ηχούν οι σειρήνες, λίγο πριν η βόμβα χτυπήσει την περιοχή, αναποδογυρίζοντας δύο αυτοκίνητα.

Footage shows the moment one of several cluster munitions struck Kafr Qasim during Iran's ballistic missile attack on central Israel this morning. pic.twitter.com/WkASBA4l9X— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 26, 2026

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη, σύμφωνα με τους γιατρούς.