Φωτιά στην Ανθούσα: Καίγονται φαρμακευτικά είδη – Καλύτερη η εικόνα (βίντεο)

Καλύτερη παρουσιάζεται η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στην περιοχή της Ανθούσας Αττικής, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στις εγκαταστάσεις καίγονται φαρμακευτικά είδη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς περιλαμβάνουν ή ποια είναι η σύστασή τους.

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Από το σημείο υψώθηκε πυκνός μαύρος καπνός, ο οποίος ήταν ορατός από μεγάλη απόσταση.

Καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στο εσωτερικό και περιμετρικά των εγκαταστάσεων, με την εικόνα του συμβάντος να παρουσιάζεται πλέον βελτιωμένη.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και στην αποτροπή πιθανών αναζωπυρώσεων, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση για τα υλικά που βρίσκονταν στο εργοστάσιο και την έκταση των ζημιών.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.