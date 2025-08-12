Φωτιές σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Βόνιτσα, Φωκίδα, Άρτα – Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκκένωση οικισμών και διακοπές ρεύματος (βίντεο)

Σε πέντε περιοχές της χώρας δίνει από τα ξημερώματα της Τρίτης 12/8 μάχη με φωτιές η Πυροσβεστική.

Το ένα μέτωπο καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φαρακλάτα Κεφαλονιάς, το δεύτερο δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας, το τρίτο δασική έκταση στον Κοιλιώμενο στη Ζάκυνθο και το τέταρτο δάσος στην περιοχή Δάφνος Φωκίδας. Ένα ακόμα μέτωπο ξέσπασε σε δασική έκταση και στην περιοχή Αμμότοπος της Άρτας.

Ήδη έχουν σταλεί μηνύματα εκκένωσης για τρεις οικισμούς στην Κεφαλονιά ενώ 112 εστάλη και στη Βόνιτσα.

Επίσης, με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού από εναέρια μέσα, προκειμένου οι πυρκαγιές να περιοριστούν. Σημειώνεται ότι το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι.

Μεγάλη πυρκαγιά στη Ζάκυνθο – 112 για εκκένωση χωριών

Στη Ζάκυνθο εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κοιλιωμένος λίγο μετά τις 7 το πρωί.

Η πυρκαγιά ενώ φαινόταν να απειλεί το χωριό Αγαλάς, λόγω της αλλαγής κατεύθυνσης του ανέμου, πλέον κατευθύνεται προς το χωριό Κερί.



Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ζητήθηκε, για προληπτικούς λόγους, η εκκένωση ξενοδοχείου που βρίσκεται στην περιοχή Απελάτι πριν το Κερί.

Περίπου μία ώρα αργότερα, στην περιοχή στάλθηκε μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους στην περιοχή Αγαλά να απομακρυνθούν προς το Κερί. ⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κοιλιωμένος της Περιφερειακής Ενότητας #Ζακύνθου



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αγαλά απομακρυνθείτε προς #Κερί



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



Γύρω στις 9:30, εστάλη νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Κερί προς την πόλη της Ζακύνθου και για εκκένωση του Αγαλά προς Κοιλιωμένο και Μαχαιράδο.



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κοιλιωμένος της Περιφερειακής Ενότητας #Ζακύνθου



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αγαλά απομακρυνθείτε προς #Κοιλιωμένο και #Μαχαιράδο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κοιλιωμένος της Περιφερειακής Ενότητας #Ζακύνθου



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αγαλά απομακρυνθείτε προς #Κοιλιωμένο και #Μαχαιράδο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συνδράμουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κοιλιωμένος Ζακύνθου. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Φωτιά και στην Άρτα – Ήχησε το 112

Λίγο μετά τις 10 το πρωί εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση και στην περιοχή Αμμότοπος της Άρτας.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το 112 που ζητούσε από τους κατοίκους του Αμμότοπου να εκκενώσουν προς Καμπή. ⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αμμότοπος της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αμμότοπος απομακρυνθείτε προς #Καμπή



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα. #Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αμμότοπος #Άρτα.

Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης #ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Φωτιά στην Κεφαλονιά, εκκενώθηκαν 3 οικισμοί

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης 12/8 στην Κεφαλονιά, για φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Λαγκάδα του Αργοστολίου.

Όπως δήλωσε στο ΕΡΤNews ο πρόεδρος της κοινότητας των Φαρακλάτων, Ευάγγελος Μαρινάκης, η πυρκαγιά είναι πλέον υπό έλεγχο.

«Αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει περιοριστεί σημαντικά, έχουμε μόνο μικρές αναζωπυρώσεις που παρακολουθούνται από την Πυροσβεστική και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λόγω της φωτιάς, νωρίτερα, εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Λαγκάδας, καλώντας τους να είναι σε ετοιμότητα.

Λίγα λεπτά αργότερα, το 112 ήχησε εκ νέου, αυτή τη φορά καλώντας τους πολίτες που βρίσκονταν στις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα να απομακρυνθούν προς την περιοχή του Μύρτου για λόγους ασφαλείας.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λαγκάδα Αργοστόλι της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και, Δαυγάτα απομακρυνθείτε προς Μύρτος. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα. ⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λαγκάδα #Αργοστόλι της Περιφερειακής Ενότητας #Κεφαλληνίας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Φαρακλάτα #Διλινάτα και #Δαυγάτα απομακρυνθείτε προς #Μύρτος



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 27 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και 10 οχήματα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας άρχισε ρίψεις ένα αεροσκάφος. Επίσης, στη μάχη συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το inkefalonia.gr, χωρίς ρεύμα είναι Λακήθρα, Ατσουπάδες, Μηνιές, Καραβάδος, Αγία Ευφημία, Σαμη , Σκάλα, περιοχές της Ερίσσου. Ως αιτία πιθανολογείται η πυρκαγιά στη Λαγκάδα, καθώς το ένα συμβάν προηγήθηκε του άλλου.

Πυρκαγιά και στα Παλιάμπελα στη Βόνιτσα

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 12 Αυγούστου στην περιοχή Παλιάμπελα στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας. Πηγή: Facebook / Giota Pantazi

Λίγο πριν τις 7 εστάλη νέο μήνυμα 112 για εκκένωση του οικισμού Βάρκο προς Παλιάμπελα ενώ ακολούθησε σε λίγα λεπτά παρόμοιο μήνυμα προς ενημέρωση για τους κατοίκους της Βόνιτσας. ⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Βαρκό απομακρυνθείτε προς #Παλιάμπελα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλιάμπελα της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας



‼️ Αν είστε στην περιοχή της #Βόνιτσας παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα του 112 για ετοιμότητα για όσους βρίσκονταν στα Παλιάμπελα. ⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στηv περιοχή #Παλιάμπελα της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Η φωτιά γρήγορα πήρε διαστάσεις και έφτασε στα περίχωρα της Βόνιτσας, γεγονός που οδήγησε σε ενίσχυση της δύναμης που επιχειρεί στο σημείο.



Στο σημείο βρίσκονται 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Φωτιά και στον Δάφνο Φωκίδας

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το πρωί της Τρίτης (12/8) και στον Δάφνο Φωκίδας.

Στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος ένα ελικόπτερο. #Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Δαφνός Φωκίδας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα 10 Περιφέρειες

Εν τω μεταξύ, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κύθηρα, Βοιωτία. Εύβοια, Σκύρο, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Λακωνία, Μεσσηνία, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα, Άρτα, Έβρο, Σαμοθράκη, Λήμνο, Λέσβο, Σποράδες, Χίο και Ψαρά.