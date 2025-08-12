Φωτιές σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Βόνιτσα, Φωκίδα, Άρτα – Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκκένωση οικισμών και διακοπές ρεύματος (βίντεο)
Ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πύρινα μέτωπα
Σε πέντε περιοχές της χώρας δίνει από τα ξημερώματα της Τρίτης 12/8 μάχη με φωτιές η Πυροσβεστική.
Το ένα μέτωπο καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φαρακλάτα Κεφαλονιάς, το δεύτερο δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας, το τρίτο δασική έκταση στον Κοιλιώμενο στη Ζάκυνθο και το τέταρτο δάσος στην περιοχή Δάφνος Φωκίδας. Ένα ακόμα μέτωπο ξέσπασε σε δασική έκταση και στην περιοχή Αμμότοπος της Άρτας.
Ήδη έχουν σταλεί μηνύματα εκκένωσης για τρεις οικισμούς στην Κεφαλονιά ενώ 112 εστάλη και στη Βόνιτσα.
Επίσης, με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού από εναέρια μέσα, προκειμένου οι πυρκαγιές να περιοριστούν. Σημειώνεται ότι το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι.
Μεγάλη πυρκαγιά στη Ζάκυνθο – 112 για εκκένωση χωριών
Στη Ζάκυνθο εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κοιλιωμένος λίγο μετά τις 7 το πρωί.
Η πυρκαγιά ενώ φαινόταν να απειλεί το χωριό Αγαλάς, λόγω της αλλαγής κατεύθυνσης του ανέμου, πλέον κατευθύνεται προς το χωριό Κερί.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ζητήθηκε, για προληπτικούς λόγους, η εκκένωση ξενοδοχείου που βρίσκεται στην περιοχή Απελάτι πριν το Κερί.
Περίπου μία ώρα αργότερα, στην περιοχή στάλθηκε μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους στην περιοχή Αγαλά να απομακρυνθούν προς το Κερί.
Γύρω στις 9:30, εστάλη νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Κερί προς την πόλη της Ζακύνθου και για εκκένωση του Αγαλά προς Κοιλιωμένο και Μαχαιράδο.
Στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συνδράμουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Φωτιά και στην Άρτα – Ήχησε το 112
Λίγο μετά τις 10 το πρωί εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση και στην περιοχή Αμμότοπος της Άρτας.
Άμεσα ενεργοποιήθηκε το 112 που ζητούσε από τους κατοίκους του Αμμότοπου να εκκενώσουν προς Καμπή.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα.
Φωτιά στην Κεφαλονιά, εκκενώθηκαν 3 οικισμοί
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης 12/8 στην Κεφαλονιά, για φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Λαγκάδα του Αργοστολίου.
Όπως δήλωσε στο ΕΡΤNews ο πρόεδρος της κοινότητας των Φαρακλάτων, Ευάγγελος Μαρινάκης, η πυρκαγιά είναι πλέον υπό έλεγχο.
«Αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει περιοριστεί σημαντικά, έχουμε μόνο μικρές αναζωπυρώσεις που παρακολουθούνται από την Πυροσβεστική και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Λόγω της φωτιάς, νωρίτερα, εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Λαγκάδας, καλώντας τους να είναι σε ετοιμότητα.
Λίγα λεπτά αργότερα, το 112 ήχησε εκ νέου, αυτή τη φορά καλώντας τους πολίτες που βρίσκονταν στις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα να απομακρυνθούν προς την περιοχή του Μύρτου για λόγους ασφαλείας.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λαγκάδα Αργοστόλι της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και, Δαυγάτα απομακρυνθείτε προς Μύρτος. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.
Στο σημείο επιχειρούν πλέον 27 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και 10 οχήματα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας άρχισε ρίψεις ένα αεροσκάφος. Επίσης, στη μάχη συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το inkefalonia.gr, χωρίς ρεύμα είναι Λακήθρα, Ατσουπάδες, Μηνιές, Καραβάδος, Αγία Ευφημία, Σαμη , Σκάλα, περιοχές της Ερίσσου. Ως αιτία πιθανολογείται η πυρκαγιά στη Λαγκάδα, καθώς το ένα συμβάν προηγήθηκε του άλλου.
Πυρκαγιά και στα Παλιάμπελα στη Βόνιτσα
Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 12 Αυγούστου στην περιοχή Παλιάμπελα στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας.
Λίγο πριν τις 7 εστάλη νέο μήνυμα 112 για εκκένωση του οικισμού Βάρκο προς Παλιάμπελα ενώ ακολούθησε σε λίγα λεπτά παρόμοιο μήνυμα προς ενημέρωση για τους κατοίκους της Βόνιτσας.
Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα του 112 για ετοιμότητα για όσους βρίσκονταν στα Παλιάμπελα.
Η φωτιά γρήγορα πήρε διαστάσεις και έφτασε στα περίχωρα της Βόνιτσας, γεγονός που οδήγησε σε ενίσχυση της δύναμης που επιχειρεί στο σημείο.
Στο σημείο βρίσκονται 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Παράλληλα, συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Φωτιά και στον Δάφνο Φωκίδας
Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το πρωί της Τρίτης (12/8) και στον Δάφνο Φωκίδας.
Στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος ένα ελικόπτερο.
Σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα 10 Περιφέρειες
Εν τω μεταξύ, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κύθηρα, Βοιωτία. Εύβοια, Σκύρο, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Λακωνία, Μεσσηνία, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα, Άρτα, Έβρο, Σαμοθράκη, Λήμνο, Λέσβο, Σποράδες, Χίο και Ψαρά.
Με τις καιρικές συνθήκες να παραμένουν ευνοϊκές για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών, ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), ορίζει δέκα Περιφέρειες της χώρας σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις