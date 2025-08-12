Ζάκυνθος: Ανεξέλεγκτη η μεγάλη φωτιά, καίει κοντά σε σπίτια – Απανωτά μηνύματα του 112, εκκενώθηκε ξενοδοχείο (βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Τρίτης 12/8 σε δασική έκταση μεταξύ των χωριών Αγαλά και Κοιλιωμένου Κοιλιωμένος Ζακύνθου.

Η φωτιά ενώ φαινόταν να απειλεί το χωριό Αγαλάς λόγω της αλλαγής κατεύθυνσης του ανέμου πλέον κατευθύνεται προς το χωριό Κερί.



Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ζητήθηκε, για προληπτικούς λόγους, η εκκένωση ξενοδοχείου που βρίσκεται στην περιοχή Απελάτι πριν το Κερί.

“H φωτιά είναι δίπλα σε σπίτια αυτή τη στιγμή, ολόκληρο το χωριό Αγαλάς απειλείται καθώς καίγεται το δάσος δίπλα του και οι φλόγες κατευθύνονται και προς το χωριό Κερί. Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ. Η Πολιτική Προστασία, μηχανήματα έργων, τα πάντα, αλλά παρόλα αυτά έχει ισχυρούς ανέμους και είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά“, είπε στο ΕΡΤΝews, ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος.

Λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί ήχησε το 112, ζητώντας απο τους κατοίκους να βρίσκονται στον Αγαλά να απομακρυνθούν προς το Κερί. ⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κοιλιωμένος της Περιφερειακής Ενότητας #Ζακύνθου



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αγαλά απομακρυνθείτε προς #Κερί



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice August 12, 2025

Γύρω στις 9:30, εστάλησαν νέα μηνύματα του 112 για εκκένωση της περιοχής Κερί προς την πόλη της Ζακύνθου και για εκκένωση του Αγαλά προς Κοιλιωμένο και Μαχαιράδο. ⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κοιλιωμένος της Περιφερειακής Ενότητας #Ζακύνθου



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αγαλά απομακρυνθείτε προς #Κοιλιωμένο και #Μαχαιράδο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki…— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κοιλιωμένος Ζακύνθου. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει κατεύθυνση προς το χωριό του Αγαλά και προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικίες.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να έχει θέσει σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις και τοπικές αρχές.

Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

– Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

– Περιφέρεια Πελοποννήσου

– Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

– Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Άρτας)

– Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

– Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

– Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)