ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην Άρτα – Ενεργοποιήθηκε το 112, εκκενώθηκε ο Αμμότοπος

Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά σε δασική έκταση στην Άρτα – Ενεργοποιήθηκε το 112, εκκενώθηκε ο Αμμότοπος
DEBATER NEWSROOM
UPD: 10:52

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές πυρόσβεσης στην Άρτα μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Αμμότοπο το πρωί της Τρίτης (12/8).

Στο σημείο έως τώρα επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ μαζί με 6 οχήματα.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το 112 που ζητούσε από τους κατοίκους του Αμμότοπου να εκκενώσουν προς Καμπή.

Υπενθυμίζεται ότι φωτιές καίνε σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Βόνιτσα και Φωκίδα, ενώ έχουν εκκενωθεί αρκετές περιοχές.

