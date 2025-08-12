Φωτιά σε δασική έκταση στην Άρτα – Ενεργοποιήθηκε το 112, εκκενώθηκε ο Αμμότοπος
Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές πυρόσβεσης στην Άρτα μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Αμμότοπο το πρωί της Τρίτης (12/8).
Στο σημείο έως τώρα επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ μαζί με 6 οχήματα.
Άμεσα ενεργοποιήθηκε το 112 που ζητούσε από τους κατοίκους του Αμμότοπου να εκκενώσουν προς Καμπή.
Υπενθυμίζεται ότι φωτιές καίνε σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Βόνιτσα και Φωκίδα, ενώ έχουν εκκενωθεί αρκετές περιοχές.
