Φωτιά σε δασική έκταση στην Άρτα – Ενεργοποιήθηκε το 112, εκκενώθηκε ο Αμμότοπος

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές πυρόσβεσης στην Άρτα μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Αμμότοπο το πρωί της Τρίτης (12/8).

Στο σημείο έως τώρα επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ μαζί με 6 οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αμμότοπος #Άρτα.

Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης #ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το 112 που ζητούσε από τους κατοίκους του Αμμότοπου να εκκενώσουν προς Καμπή. ⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αμμότοπος της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αμμότοπος απομακρυνθείτε προς #Καμπή



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice August 12, 2025

Υπενθυμίζεται ότι φωτιές καίνε σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Βόνιτσα και Φωκίδα, ενώ έχουν εκκενωθεί αρκετές περιοχές.