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Φωτιά τώρα στη Μήλο: Μεγάλη κινητοποίηση από αέρος στον Προφήτη Ηλία – Σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση – Στη μάχη της κατάσβεσης τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Φωτιά τώρα στη Μήλο: Μεγάλη κινητοποίηση από αέρος στον Προφήτη Ηλία – Σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε στη Μήλο.

Η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται για το περιστατικό περίπου στις 18:40.

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Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν επίγειες και ισχυρές εναέριες δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 4 πυροσβέστες με ένα όχημα, ενώ ιδιαίτερα ενισχυμένη είναι η επιχείρηση από αέρος.

Τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο στη μάχη

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν συνολικά πέντε εναέρια μέσα και συγκεκριμένα τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

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