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ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στη Θήβα – 3 εναέρια στη μάχη

   Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Πυρκαγιά στη Θήβα – 3 εναέρια στη μάχη
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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στη Θήβα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα κι από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συντρέχει με υδροφόρες ο Δήμος Θηβαίων.

   Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

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