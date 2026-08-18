Πυρκαγιά στη Θήβα – 3 εναέρια στη μάχη

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στη Θήβα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα κι από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συντρέχει με υδροφόρες ο Δήμος Θηβαίων.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.