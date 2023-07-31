Φωτιά στον Κάντανο Χανίων – Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην περιοχή της Καντάνου των Χανίων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στο φαράγγι της Ανάβου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φωτιά καίει σε δύσβατη δασώδη περιοχή με πεύκα, και επιχειρούν 5 υδροφόρες με 30 άτομα ενώ έχει ζητηθεί και συνδρομή εναέριου μέσου.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα – Που θα σημειωθούν βροχές

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη – Ηλικιωμένος έπεσε για άγνωστο λόγο στον Θερμαΐκό