Φωτιά στον Κάντανο Χανίων – Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά
Καίει σε δασική έκταση
Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην περιοχή της Καντάνου των Χανίων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στο φαράγγι της Ανάβου.
Η φωτιά καίει σε δύσβατη δασώδη περιοχή με πεύκα, και επιχειρούν 5 υδροφόρες με 30 άτομα ενώ έχει ζητηθεί και συνδρομή εναέριου μέσου.
