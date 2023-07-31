Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Φωτιά στον Κάντανο Χανίων – Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά

Καίει σε δασική έκταση

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην περιοχή της Καντάνου των Χανίων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στο φαράγγι της Ανάβου.

Η φωτιά καίει σε δύσβατη δασώδη περιοχή με πεύκα, και επιχειρούν 5 υδροφόρες με 30 άτομα ενώ έχει ζητηθεί και συνδρομή εναέριου μέσου.

