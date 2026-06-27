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ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ανήλικοι αναβάτες μηχανής παρέσυραν πεζή και την εγκατέλειψαν τραυματισμένη στον δρόμο

Η 36χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ

Ηράκλειο: Ανήλικοι αναβάτες μηχανής παρέσυραν πεζή και την εγκατέλειψαν τραυματισμένη στον δρόμο
Βασίλης Παπαδόπουλοs / Eurokinissi
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Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (27/6) στο Ηράκλειο όταν ανήλικοι αναβάτες μηχανής παρέσυραν και τραυμάτισαν 36χρονη.

Σύμφωνα με το creta24.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Βίτσι στο Ηράκλειο και στο δίκυκλο επέβαιναν δύο ανήλικοι, ηλικίας 16 και 15 ετών.

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Μάλιστα οι ανήλικοι μοτοσικλετιστές, αφού παρέσυραν την πεζή την εγκατέλειψαν τραυματισμένη στο οδόστρωμα και έφυγαν από το σημείο.

Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν λίγο αργότερα από αστυνομικούς, οι οποίοι πέρασαν χειροπέδες και στις μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Μάλιστα όπως διαπιστώθηκε ο ανήλικος που οδηγούσε την μηχανή δεν είχε δίπλωμα.

Η 36χρονη γυναίκα, σύμφωνα με την αστυνομία, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ.

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