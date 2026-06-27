Τσίπρας: “Η Ελλάδα έχει ανάγκη από μία νέα αρχή, δεν ιδρύσαμε απλά ακόμη ένα πολιτικό κόμμα”

Με ομιλία του Αλέξη Τσίπρα ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου (27/6) οι εργασίες του πρώτου Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ).

Στη Σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 400 άνθρωποι, ανάμεσά τους τομεάρχες του κόμματος, στελέχη της νέας πολιτικής κίνησης αλλά και όσοι υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη.

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Κατά την έναρξη της ομιλίας του ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι «η ΕΛ.Α.Σ της Ελλάδας, που γεννήθηκε πριν λίγες εβδομάδες, κάνει σήμερα ένα μεγάλο βήμα με τη συγκρότηση του πρώτου Εθνικού μας Συμβουλίου. Βρισκόμαστε σήμερα όλες και όλοι εδώ με ένα διπλό συναίσθημα. Από τη μία, τη χαρά μιας νέας αρχής. Ενός νέου ξεκινήματος, μιας νέας μεγάλης προσπάθειας για την πατρίδα που μας αξίζει. Από την άλλη, το βάρος μιας μεγάλης ιστορικής ευθύνης».

Και συμπλήρωσε «δεν ιδρύσαμε ένα ακόμη πολιτικό κόμμα. Δεν βρεθήκαμε εδώ για να προσθέσουμε μία ακόμη φωνή στον θόρυβο της πολιτικής. Βρεθήκαμε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια νέα αρχή. Σήμερα, όλες και όλοι μαζί, κάνουμε μία νέα αρχή. Από την κοινωνία. Με την κοινωνία. Για την κοινωνία. Από σήμερα ξεκινά η πορεία για μια νέα μεγάλη Αλλαγή. Για μια Νέα Μεταπολίτευση. Για την Αναγέννηση της Ελλάδας. Σύμβολό μας είναι η πατρίδα μας. ΕΛΑΣ είναι το όνομά μας».

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ τόνισε ότι «όταν η Δικαιοσύνη δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Όταν η εξουσία δεν λογοδοτεί. Όταν η διαφθορά παρουσιάζεται ως φυσιολογική κατάσταση. Όταν η πολιτική χάνει το ηθικό της περιεχόμενο. Το Κοινωνικό Συμβόλαιο που ένωσε τους Έλληνες μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας έχει διαρραγεί. Η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος έχει τραυματιστεί».

Για να προσθέσει «γι’ αυτό δεν αρκεί να αλλάξουμε κυβέρνηση. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε την ίδια την πολιτική. Δεν αρκεί η πολιτική αλλαγή. Χρειάζεται ριζική αλλαγή πολιτικής. Να αλλάξουμε τον τρόπο που κυβερνιέται η χώρα. Να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργεί το κράτος. Να αλλάξουμε τον τρόπο που ασκείται η εξουσία. Να αλλάξουμε το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Ήρθε η ώρα να βάλουμε πάνω από το Εγώ το μεγάλο Εμείς».

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης αναμένεται να συγκροτηθεί και η πρώτη Πολιτική Επιτροπή της ΕΛ.Α.Σ., δίνοντας ουσιαστικά οργανωτική υπόσταση στο κόμμα, περίπου έναν μήνα μετά την επίσημη ίδρυσή του.