Πάρος: Απόκοσμες εικόνες από το λιμάνι – Πλοία εμφανίζονται μέσα από την ομίχλη (βίντεο)

Πυκνή ομίχλη έχει καλύψει τα τελευταία 24ωρα την θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Πάρο και την Αντίπαρο, με την χαμηλή νέφωση να έχει κατέβει μέχρι τη θάλασσα, περιορίζοντας αισθητά την ορατότητα.

Όπως φαίνεται και στα βίντεο του DEBATER από το λιμάνι της Πάρου, μέσα στο πυκνό πέπλο, τα πλοία της γραμμής εμφανίζονται σχεδόν ξαφνικά, ενώ πλησιάζουν ή απομακρύνονται από τα λιμάνια με συνεχείς και παρατεταμένους συριγμούς. Με αυτόν τον τρόπο προειδοποιούν για την παρουσία και την πορεία τους, κυρίως τα μικρότερα σκάφη και τα ιστιοπλοϊκά που δεν διαθέτουν ραντάρ επιφανείας και ενδέχεται να μην μπορούν να τα εντοπίσουν εγκαίρως.

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Οι πλοίαρχοι κινούνται με αυξημένη προσοχή, καθώς στις συγκεκριμένες συνθήκες η ασφαλής είσοδος και έξοδος από τα λιμάνια απαιτεί συνεχείς ελέγχους και ετοιμότητα.