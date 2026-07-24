Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος για την φωτιά στη Γαλάτιστα

Στη σύλληψη ενός 30χρονου για τη χθεσινή φωτιά στη Γαλάτιστα προχώρησε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής. Φέρεται να την προκάλεσε από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών με τη χρήση μηχανήματος θρυμματιστή – σπαστήρα, από τη λειτουργία του οποίου προκλήθηκαν σπινθήρες.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 24 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 607 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 857.238 , ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 219 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 193 (88,13%) είναι από αμέλεια και οι 26 (11,87%) από πρόθεση.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ