Φωτιά στην Μακύνεια Ναυπακτίας – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα (βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 13 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μακύνεια Ναυπακτίας.

Μάλιστα, λίγο πριν τις 15.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα.

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Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη εκταση την περιοχή Μακύνεια Ναυπακτίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. August 13, 2026

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.