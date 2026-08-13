Φωτιά στην Μακύνεια Ναυπακτίας – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα (βίντεο)
Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 13 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μακύνεια Ναυπακτίας.
Μάλιστα, λίγο πριν τις 15.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μακύνεια #Ναυπάκτου της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026
Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη εκταση την περιοχή Μακύνεια Ναυπακτίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
πηγή στην Google
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