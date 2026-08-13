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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Μακύνεια Ναυπακτίας – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα (βίντεο)

Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα

Φωτιά στην Μακύνεια Ναυπακτίας – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 13 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μακύνεια Ναυπακτίας.

Μάλιστα, λίγο πριν τις 15.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα.

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Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

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