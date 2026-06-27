ΠΑΣΟΚ για την αναστολή του προγράμματος «Προλαμβάνω»: «Δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και σοβαρό προβληματισμό»

Το ΠΑΣΟΚ πήρε θέση για την αναστολή του προγράμματος «Προλαμβάνω» που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει η ανακοίνωση η απόφαση αυτή «δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και σοβαρό προβληματισμό».

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Αναλυτικά:

Η απόφαση του Υπουργείου Υγείας να αναστείλει τη λειτουργία του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» από την 1η Ιουλίου έως και την 31η Αυγούστου, με την αιτιολογία της ολοκλήρωσης του κύκλου χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και σοβαρό προβληματισμό.

Η πρόληψη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα πρόγραμμα περιορισμένης χρονικής διάρκειας, που διακόπτεται και επανεκκινεί ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των χρηματοδοτικών εργαλείων. Η δημόσια υγεία απαιτεί συνέχεια, συνέπεια και σταθερό σχεδιασμό. Δεν πρόκειται για μια παροχή που μπορεί να «μπει σε παύση» για δύο μήνες χωρίς συνέπειες για τους πολίτες και το ίδιο το σύστημα υγείας.

Η δίμηνη διακοπή του προγράμματος σημαίνει ότι χιλιάδες πολίτες θα στερηθούν τη δυνατότητα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων και θα αναγκαστούν είτε να αναβάλουν τον προληπτικό τους έλεγχο είτε να επιβαρυνθούν οι ίδιοι το σχετικό κόστος. Πρόκειται για μια εξέλιξη που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με κάθε σύγχρονη πολιτική πρόληψης, η οποία προϋποθέτει αδιάλειπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι επιπτώσεις για τους ασθενείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας. Κατά τη διάρκεια της αναστολής θα κληθούν είτε να καλύψουν οι ίδιοι το κόστος της φαρμακευτικής τους αγωγής, το οποίο μπορεί να κυμαίνεται από περίπου 200 έως και 400 ευρώ μηνιαίως, είτε να διακόψουν τη θεραπεία τους λόγω οικονομικής αδυναμίας. Μια τέτοια εξέλιξη υπονομεύει τη συνέχεια της θεραπευτικής αντιμετώπισης και ακυρώνει στην πράξη τη φιλοσοφία του ίδιου του προγράμματος.

Παράλληλα, το ίδιο το Υπουργείο καλεί τους δικαιούχους να εκτελέσουν όλα τα ενεργά παραπεμπτικά έως τις 30 Ιουνίου. Ωστόσο, η σύσταση αυτή απέχει σημαντικά από την πραγματικότητα. Στο πρόγραμμα παχυσαρκίας, η εκτέλεση των παραπεμπτικών προϋποθέτει επίσκεψη σε συμβεβλημένους ιατρούς, οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας στις δημόσιες δομές και αδυνατούν να εξυπηρετήσουν εγκαίρως όλους τους πολίτες. Ως αποτέλεσμα, πολλοί δικαιούχοι κινδυνεύουν να χάσουν το δικαίωμα συμμετοχής τους χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

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Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τις αδυναμίες του κυβερνητικού σχεδιασμού. Η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης όφειλε να αποτελέσει αφετηρία για τη δημιουργία μόνιμων πολιτικών πρόληψης και ουσιαστικής ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και όχι για την υλοποίηση αποσπασματικών δράσεων με ημερομηνία λήξης.

Για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, η πρόληψη αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της δημόσιας υγείας και όχι μια προσωρινή πολιτική που εξαρτάται από έκτακτες χρηματοδοτήσεις. Το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» οφείλει να συνεχιστεί χωρίς καμία διακοπή και να κατοχυρωθεί ως μόνιμη δημόσια παροχή για όλους τους πολίτες.

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Παράλληλα, απαιτείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τη διαρκή ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με επενδύσεις στις δημόσιες δομές, στον σύγχρονο εξοπλισμό, στην επαρκή στελέχωση και στη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μόνο μέσα από ένα ισχυρό, καθολικό και ποιοτικό ΕΣΥ μπορεί να διασφαλιστεί ουσιαστικά το δικαίωμα κάθε πολίτη στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.