Οριοθετήθηκε η φωτιά σε οικοπεδικό χώρο στην Σαλαμίνα – Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα
Στην περιοχή Αμπελάκια
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (25/8) σε περιοχή της Σαλαμίνας σε οικόπεδο με δέντρα.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή Αμπελάκια και επιχειρούν 41 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 15 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις