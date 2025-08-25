Οριοθετήθηκε η φωτιά σε οικοπεδικό χώρο στην Σαλαμίνα – Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (25/8) σε περιοχή της Σαλαμίνας σε οικόπεδο με δέντρα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή Αμπελάκια και επιχειρούν 41 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 15 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής.