ΔΕΘ: Πώς κρίνετε τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΕΘ: Πώς κρίνετε τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά σε οικοπεδικό χώρο στην Σαλαμίνα – Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα

Στην περιοχή Αμπελάκια

Οριοθετήθηκε η φωτιά σε οικοπεδικό χώρο στην Σαλαμίνα – Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα
πηγή φωτογραφίας: Sotiris Begnis / Facebook
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:17

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (25/8) σε περιοχή της Σαλαμίνας σε οικόπεδο με δέντρα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή Αμπελάκια και επιχειρούν 41 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 15 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ