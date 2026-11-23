Τέσσερις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής, 22 Νοεμβρίου, σχετικά με την υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού ενός 17χρονου μαθητή Γ’ Λυκείου το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου, στο Γουδί.

Οι τέσσερις συλληφθέντες είναι: ένας Φιλιππινέζος, γεννηθέντας το 2009, ένας Φιλιππινέζος, γεννηθέντας το 2013, ένας Αλβανός, γεννηθέντας το 2013 και ένας Γεωργιανός, γεννηθέντας το 2012.

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Οι τέσσερις ανήλικοι συνελήφθησαν για συμμετοχή σε συμμορία και απόπειρα κλοπής και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.. Επίσης, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας.

Το περιστατικό

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Αγίου Θωμά, όταν ο 17χρονος μαθητής της Γ’ Λυκείου, ο οποίος βρισκόταν εκεί μαζί με τη φίλη του, δέχθηκε επίθεση από περίπου έξι ανήλικους, που τους προσέγγισαν και άρχισαν να τους απειλούν.

Στη συνέχεια, χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές τον 17χρονο και αφού άρπαξαν τα χρήματα που είχε πάνω του, τράπηκαν σε φυγή. Ωστόσο, στο σημείο πέταξαν τα χρήματα που είχαν αφαιρέσει.

Ο τραυματισμένος 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου όπως διαπιστώθηκε, είχε υποστεί κάταγμα στη μύτη και είχε τραυματιστεί στα πλευρά και τα μάτια.