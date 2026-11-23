Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο, Τρίτη, 24 Νοεμβρίου πήρε ο 63χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε την 61χρονη σύζυγό του στο Θησείο, τα ξημερώματα της Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι, σε βάρος του 63χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 63χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του, ενώ σύμφωνα με την ιατροδικαστική ο θάνατος της επήλθε από στραγγαλισμό, ενώ εντοπίστηκαν χτυπήματα σε όλο της το σώμα και συγκεκριμένα, στον θώρακα, στο κεφάλι, στα πόδια και στα χέρια. Στη συνέχεια, όπως φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, επιχείρησε να την επαναφέρει στη ζωή κάνοντάς της ΚΑΡΠΑ.

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Μάλιστα, σύμφωνα με όσα φέρεται να ισχυρίστηκε, κατά την προσπάθειά του να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες προκλήθηκαν κατάγματα στα πλευρά της γυναίκας.