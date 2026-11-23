Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει στο Πέραμα η θραύση αγωγού λυμάτων, με τα λύματα να αναβλύζουν από το σημείο της βλάβης από την περασμένη Πέμπτη, προκαλώντας έντονη δυσοσμία και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι εργασίες αποκατάστασης θα διαρκέσουν τουλάχιστον δύο ακόμη ημέρες, ενώ η εκτροπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Δημοκρατίας θα συνεχιστεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις.

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Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, το Πολεμικό Ναυτικό παραχώρησε δίοδο μέσα από τον Ναύσταθμο, προκειμένου να διέρχονται τα φορτηγά οχήματα. Τα υπόλοιπα οχήματα εξυπηρετούνται μέσω της προβλεπόμενης παράκαμψης.

Άνοιξαν τρύπα τριών μέτρων για την επισκευή του αγωγού

Τα συνεργεία που βρίσκονται στο σημείο έχουν προχωρήσει σε εκσκαφή βάθους περίπου τριών μέτρων, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στον αγωγό και να προχωρήσουν στην επισκευή του.

Μάλιστα, για τον εντοπισμό του ακριβούς σημείου της διαρροής χρησιμοποιήθηκαν ειδικές κάμερες, ώστε να διαπιστωθεί η έκταση της ζημιάς και να δρομολογηθούν οι απαραίτητες εργασίες.

Η κατάσταση, ωστόσο, εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ενόχληση στους κατοίκους.

«Δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα παράθυρα, καθώς η δυσοσμία είναι έντονη», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής μιλώντας στο DEBATER.

Η παρέμβαση του δημάρχου και τα προβλήματα με την κυκλοφορία

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος Περάματος ζητά να επισπευστούν οι εργασίες αποκατάστασης, προκειμένου να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ταλαιπωρία των κατοίκων και των οδηγών.

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Παράλληλα, καταγγέλλει ότι στον παράλληλο δρόμο, επί της λεωφόρου Γεωργίου Παπανδρέου, τα φανάρια παραμένουν ασύνδετα εδώ και περίπου έναν χρόνο. Όπως επισημαίνει, η συγκεκριμένη εκκρεμότητα δεν επιτρέπει την αξιοποίηση του δρόμου για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και τη διοχέτευση των οχημάτων από εναλλακτική διαδρομή.

Οι κάτοικοι και οι οδηγοί αναμένουν πλέον την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της βλάβης, καθώς η διαρροή των λυμάτων και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν δημιουργήσει μια ιδιαίτερα δύσκολη καθημερινότητα στην περιοχή.