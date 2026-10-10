Φωτιά τώρα στον Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης – Επιχειρούν 18 πυροσβέστες

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε έκταση με ξερά χόρτα στον Δήμο Δέλτα, στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει ξηρή βλάστηση, ενώ στο σημείο έχουν αναπτυχθεί πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

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Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με επτά πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την έκταση της φωτιάς ή για το εάν απειλούνται εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.