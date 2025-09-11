Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Άλσος Αχαΐας – Σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα, ενεργοποιήθηκε το 112, εκκενώθηκαν 2 περιοχές (Βίντεο)

Σε συναγερμό τέθηκε πάλι η Αχαΐα μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Άλσος το μεσημέρι της Πέμπτης (11/9)

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα μαζί υδροφόρες του ΟΤΑ.

Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Λίγο μετά τις 2:40 ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής στο Άλσος να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Το 112 ενημέρωσε:

“Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μερτίδι Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Αίγιο”. ⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μερτίδι #Αχαΐας απομακρυνθείτε προς #Αίγιο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) September 11, 2025

“Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λάκκα Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Κρήνη και Γρηγόρης”.

“Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Άλσος της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών” αναφέρει το μήνυμα.

Λίγο μετά τις 3:20 στάλθηκε το πρώτο μήνυμα εκκένωσης από το 112 καλώντας τους κατοίκους να φύγουν από Μερτίδι και να κατευθυνθούν προς Αίγιο.

“Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μερτίδι Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Αίγιο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών,” αναφέρει το μήνυμα.