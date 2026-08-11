Φωτιά στις Βολίμες Ζακύνθου – Σηκώθηκαν έξι εναέρια μέσα, μήνυμα από το 112 για εκκένωση στις Ελιές
Επιχειρούν 20 πυροσβέστες
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, 11 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες στη Ζάκυνθο.
Μήνυμα από το 112 στάλθηκε στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ελιές της Περιφερειακής Ενότητας #Ζακύνθου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2026
Λίγο αργότερα στάλθηκε νέο μήνυμα για εκκένωση. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ελιές Ζακύνθου απομακρυνθείτε προς Βολίμες», έγραφε το μήνυμα που έφτασε στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ελιές #Ζακύνθου απομακρυνθείτε προς #Βολίμες
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2026
Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Ζάκυνθο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες Ζακύνθου. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, εθελοντές, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2026
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις