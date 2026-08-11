Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στον Μαραθιά Ζακύνθου – Ήχησε το 112

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί της Τρίτης, 11 Αυγούστου στην περιοχή Μαραθιάς στη Ζάκυνθο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επίχρησαν αρχικά 22 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

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#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιάς Ζακύνθου. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2026

Στη συνέχεια, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Μαραθιάς Ζακύνθου και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Μαραθιάς Ζακύνθου και επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2026

Λόγω της πυρκαγιάς στάλθηκε και μήνυμα από το 112, με τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μαραθιάς της Περιφερειακής Ενότητας #Ζακύνθου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά έχει οριοθετηθεί.