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ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στον Μαραθιά Ζακύνθου – Ήχησε το 112

Σηκώθηκαν έξι εναέρια μέσα

Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στον Μαραθιά Ζακύνθου – Ήχησε το 112
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 11:34

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί της Τρίτης, 11 Αυγούστου στην περιοχή Μαραθιάς στη Ζάκυνθο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επίχρησαν αρχικά 22 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

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Στη συνέχεια, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Μαραθιάς Ζακύνθου και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Μαραθιάς Ζακύνθου και επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2026

Λόγω της πυρκαγιάς στάλθηκε και μήνυμα από το 112, με τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά έχει οριοθετηθεί.

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