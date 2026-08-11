Συρία: Καταδικάστηκε σε θάνατο ο Μπασάρ αλ Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Συριακό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα τον έκπτωτο πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ σε θάνατο ερήμην για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου της Συρίας που ξέσπασε το 2011.

Εκτός του Μπασάρ αλ-Ασαντ, που διέφυγε μαζί με την οικογένειά του στην Μόσχα κατά την κατάληψη της Δαμασκού από τις δυνάμεις συνασπισμού ισλαμιστικών οργανώσεων, το δικαστήριο καταδίκασε επίσης σε θάνατο τον Άτεφ Νατζίμπ, τον διαβόητο αρχηγό των υπηρεσιών πολιτικής ασφαλείας στην πόλη Ντεράα της νότιας Συρίας πριν και κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.