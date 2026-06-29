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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Βρία Κατερίνης – Επιχειρούν τρία εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά στην Βρία Κατερίνης – Επιχειρούν τρία εναέρια μέσα
(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 29/6 καθώς ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης.

Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελιόπτερο.

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Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

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