Φωτιά στην Βρία Κατερίνης – Επιχειρούν τρία εναέρια μέσα
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 29/6 καθώς ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης.
Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελιόπτερο.
Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή βρια Κατερίνης. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 29, 2026
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