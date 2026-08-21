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ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισας

Καίει σε χαμηλή βλάστηση

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισας
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:13

Περίληψη

  • Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισας το μεσημέρι της 21ης Αυγούστου.
  • Ενημέρωση για το περιστατικό έγινε στις 11:45 το πρωί, με 38 πυροσβέστες και 11 οχήματα να συμμετέχουν στην επιχείρηση.
  • Συμβάλλει και ο Δήμος Τεμπών με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.
  • Για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο.
  • Ο Ανακριτικός Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας διερευνά τις αιτίες της πυρκαγιάς.

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 21 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 21 Αυγούστου 2026, περίπου στις 11:45.

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Αυτή τη στιγμή, μετά από ενίσχυση των δυνάμεων, επιχειρούν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου ο Δήμος Τεμπών.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.

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