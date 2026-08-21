Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισας

Περίληψη Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισας το μεσημέρι της 21ης Αυγούστου.

Ενημέρωση για το περιστατικό έγινε στις 11:45 το πρωί, με 38 πυροσβέστες και 11 οχήματα να συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Συμβάλλει και ο Δήμος Τεμπών με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο.

Ο Ανακριτικός Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας διερευνά τις αιτίες της πυρκαγιάς.

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 21 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 21 Αυγούστου 2026, περίπου στις 11:45.

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Αυτή τη στιγμή, μετά από ενίσχυση των δυνάμεων, επιχειρούν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο.

Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισας. Επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. August 21, 2026

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου ο Δήμος Τεμπών.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τουρτούγιας του δήμου Τεμπών Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 16 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 21, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.