Πέντε χρόνια ΔΕΗ blue: Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην Ελλάδα που επεκτείνεται δυναμικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Πέντε χρόνια συνεχούς ανάπτυξης και επενδύσεων συμπλήρωσε η ΔΕΗ blue, έχοντας αναπτύξει ένα δίκτυο με πάνω από 4.700 δημόσια σημεία φόρτισης σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Όπως επισημαίνει η επιχείρηση, με αφορμή τη συμπλήρωση της διετίας:

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Με σύγχρονες υποδομές, καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες και έμφαση στην αναβαθμισμένη εμπειρία των οδηγών, η ΔΕΗ blue συνεχίζει να συμβάλλει στην επιτάχυνση της μετάβασης προς την ηλεκτροκίνηση.

Το δίκτυο δημόσιας φόρτισης ΔΕΗ blue αριθμεί πλέον περισσότερα από 3.300 σημεία φόρτισης σε περισσότερες από 970 τοποθεσίες σε όλη την Ελλάδα, αποτελώντας το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης της χώρας. Περισσότερα από 600 σημεία ταχυφόρτισης DC/HPDC, καθώς και 46 ΔΕΗ blue Hubs σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, ενισχύουν σημαντικά τις δυνατότητες δημόσιας φόρτισης σε ολόκληρη τη χώρα. Οι υποδομές του δικτύου έχουν σχεδιαστεί με σύγχρονες προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προσαρμογών για άτομα με αναπηρία.

Παράλληλα, η ΔΕΗ blue επεκτείνει διαρκώς την παρουσία της και σε νέους προορισμούς. Από τον περασμένο χειμώνα λειτουργούν συνολικά 54 σημεία φόρτισης στα επτά μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας, ενισχύοντας τις υποδομές ηλεκτροκίνησης και σε δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς.

Η ανάπτυξη της ΔΕΗ blue δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα. Στη Ρουμανία, το δίκτυο PPC blue αριθμεί πλέον περισσότερα από 1.400 σημεία φόρτισης σε περισσότερες από 450 τοποθεσίες, έχοντας παρουσία και στις 41 περιφέρειες της χώρας.

Την ίδια στιγμή, η ένταξη της ΔΕΗ blue στην ChargeUp Europe, την ένωση που εκπροσωπεί τη βιομηχανία υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο της στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη.

Η εφαρμογή PPC blue, διαθέσιμη για συσκευές iOS και Android, επιτρέπει στους οδηγούς να εντοπίζουν και να κάνουν κράτηση ταχυφορτιστών, να προγραμματίζουν τα ταξίδια τους μέσω της υπηρεσίας PPC blueTrips, να έχουν πρόσβαση σε προνόμια και ανταποδοτικά προγράμματα, καθώς και να χρησιμοποιούν το δίκτυο σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης. Επιπλέον, η PPC blue RFID κάρτα προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ευκολία και ευελιξία στη διαδικασία φόρτισης, επιτρέποντας την έναρξη της φόρτισης χωρίς τη χρήση της εφαρμογής. Η εμπειρία συμπληρώνεται από το πρόγραμμα επιβράβευσης Recharge | Reward, το οποίο προσφέρει αποκλειστικά προνόμια στους οδηγούς που φορτίζουν στο δίκτυο της ΔΕΗ blue.

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Παράλληλα, η 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη εξασφαλίζει άμεση βοήθεια και ποιοτική εξυπηρέτηση, προσφέροντας στους οδηγούς υποστήριξη όποτε τη χρειάζονται.