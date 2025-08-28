Φωτιά στην Παιανία: Πρόστιμο άνω των 7.000 ευρώ για εμπρησμό από πρόθεση

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, συνελήφθη χθες, 62χρονος, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση σε ξηρά χόρτα, που σημειώθηκε στην περιοχή της Παιανίας, Αττικής, στις 26 Αυγούστου 2025. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και με τη βοήθεια ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορωπίου.

Το περιστατικό είχε προκαλέσει ανησυχία, καθώς η φωτιά κινδύνευε να επεκταθεί και σε κατοικημένες περιοχές, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών. Η άμεση αντίδραση των αρχών περιόρισε τις συνέπειες της πυρκαγιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, εκτός από τη σύλληψη, επιβλήθηκε στον δράστη διοικητικό πρόστιμο ύψους 7.678,13€, το οποίο καλείται να καταβάλει για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά. Παράλληλα, η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή έχει ήδη ενημερωθεί και το περιστατικό βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση.