Φωτιά στην Παιανία: Συνελήφθη 62χρονος για εμπρησμό από πρόθεση (εικόνες)

Στη σύλληψη ενός 62χρονου προχώρησαν σήμερα, 27 Αυγούστου 2025, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Ο άνδρας κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση, σε σχέση με τη χθεσινή πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στο Ελληνοαμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών (Λάτσειο), στον παράδρομο της Αττικής Οδού, κοντά στην Παιανία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης κινούνταν με ποδήλατο τύπου mountain bike και φέρεται να έβαλε τη φωτιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Αμέσως μετά, προσπάθησε να αποκρύψει το σακίδιο πλάτης που είχε στην κατοχή του, το οποίο ωστόσο εντοπίστηκε από τις Αρχές και κατασχέθηκε ως τεκμήριο.

Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας το απόγευμα της Τρίτης (26/8) απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς, περιορίζοντάς την γρήγορα, πριν προλάβει να απειλήσει κατοικίες ή γειτονικές εκτάσεις.

Ο 62χρονος θα οδηγηθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.