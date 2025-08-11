Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στην Οινόη – Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας 11/8 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος στην Οινόη Αττικής.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση και μεγάλη, με αποτέλεσμα η φωτιά να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο. Ωστόσο, στο σημείο παραμένουν δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Νωρίτερα, ήχησε και το 112, με το μήνυμα να καλεί τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice August 11, 2025

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 116 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 38 οχήματα. Επιπλέον, συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του ΟΤΑ.

Επίσης, λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίου Δημητρίου από το ύψος της περιφερειακής Οινόης.

Διακοπή της κυκλοφορίας υπάρχει και στην E.O. Eλευσίνας- Θηβών από το ύψος του οικισμού Πανοράματος (TITAN) έως την επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενού.