Φωτιά στην Πρέβεζα: Καλύτερη εικόνα στα τρία μέτωπα – Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Στεφάνη

Μαίνεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (10/8) στην Καστροσυκιά Πρέβεζας, ενώ ταυτόχρονα αναζωπυρώθηκε το μέτωπο της Βρυσούλας.

Πλέον και τα δύο μέτωπα παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα ενώ στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα στο μέτωπο της Καστροσυκιάς επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 18 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Βίντεο από την Καστροσυκιά:

Εστάλη μήνυμα 112 σε όσους βρίσκονται στην Κάτω Ρευματιά να απομακρυνθούν προς Ρευματιά. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κάτω_Ρευματιά απομακρυνθείτε προς Ρευματιά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Μήνυμα 112 ήχησε και στην παραλία της Καστροσυκιάς, το οποίο καλεί όσους βρίσκονται εκεί να απομακρυνθούν προς Ηγουμενίτσα. «Αν βρίσκεστε στην Παραλία_Καστροσυκιάς απομακρυνθείτε μέσω Εθνικής Οδού προς Ηγουμενίτσα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Λίγο αργότερα φωτιά ξέσπασε μετά τις 19:00 σε χορτολιβαδική έκταση στο χωριό Στεφάνη στην Πρέβεζα.

Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, με 6 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο με την φωτιά να έχει οριοθετηθεί, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κλείσει η κυκλοφορία στην Εθνική οδό μεταξύ Πρέβεζας και Θεσπρωτίας, στο ύψος της Καστροσυκιάς.