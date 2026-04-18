Οι Φρουροί της Επανάστασης έκλεισαν ξανά τα Στενά του Ορμούζ

Κλειστά είναι ξανά τα Στενά του Ορμούζ σύμφωνα με δήλωση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

Iran's Central Military HQ:

Iran agreed to allow a limited number of ships to pass through the Strait of Hormuz according to agreements.#But U.S. did not fulfill their obligations.

🚨 So, the Strait of Hormuz is now #closed again and passage requires IRAN approval. April 18, 2026

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από τον ιρανικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό IRIB, η διοίκηση του IRGC ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «συνέχισαν τις πράξεις πειρατείας και θαλάσσιας κλοπής υπό το πρόσχημα ενός λεγόμενου αποκλεισμού».

«Για τον λόγο αυτό, ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ έχει επιστρέψει στην προηγούμενη κατάστασή του, και αυτή η στρατηγική θαλάσσια οδός βρίσκεται πλέον υπό αυστηρή διαχείριση και έλεγχο από τις ένοπλες δυνάμεις», ανέφερε.

«Μέχρις ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκαταστήσουν την πλήρη ελευθερία ναυσιπλοΐας για τα πλοία που ταξιδεύουν από το Ιράν προς τους προορισμούς τους και αντίστροφα, η κατάσταση των Στενών του Ορμούζ θα παραμείνει υπό αυστηρό έλεγχο και στην προηγούμενη κατάστασή της», ανέφερε η διοίκηση.

“Μποτιλιάρισμα” στα Στενά

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, μια νηοπομπή πετρελαιοφόρων εθεάθη να αναχωρεί από τον Κόλπο και να διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων.

Η νηοπομπή αποτελείται από τέσσερα πλοία μεταφοράς υγραερίου και από δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου και χημικών, ενώ περισσότερα δεξαμενόπλοια ακολουθούν από τον Κόλπο, σύμφωνα με τον ιστότοπο MarineTraffic.

REUTERS: A convoy of tankers seen departing the Gulf and transiting the Strait of Hormuz on Saturday.



Here's MarineTraffic video showing it pic.twitter.com/QW39xzDwOm April 18, 2026

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον οκτώ πετρελαιοφόρα έσπευσαν προς τα Στενά του Ορμούζ λίγες ώρες αφότου ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η ζωτικής σημασίας πλωτή οδός ήταν πλήρως ανοιχτή για τη ναυσιπλοΐα.

Πέντε από τα πλοία μεταφοράς πλοίων, τα οποία είχαν αγκυροβολήσει βόρεια του Ντουμπάι, κινούνταν προς την πλωτή οδό ήδη από το απόγευμα της Παρασκευής (17.4.2026), λίγο αφότου ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ήταν πλήρως ανοιχτή η δίοδος, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg. Τρία ακόμη, τα οποία περίμεναν περίπου 70 μίλια δυτικά, άρχισαν να κινούνται προς την κατεύθυνση των Στενών.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι τον απόπλου του από το Ντουμπάι πραγματοποίησε και το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Discovery.