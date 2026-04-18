Το ψηφιακό ευρώ απειλεί την ιδιωτικότητα των πολιτών;
Ο “χάρτης” των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 24 Απριλίου

Συνολικά 1.366.334.451,81 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.666.941 δικαιούχους

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Συνολικά 1.366.334.451,81 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.666.941 δικαιούχους, από τις 20 έως τις 24 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

   Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

   Από τον e-ΕΦΚΑ:

   – στις 20 Απριλίου, θα καταβληθούν 14.696.451,81 ευρώ σε 30.690 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών,

   – στις 24 Απριλίου, θα καταβληθούν 1.295.000.000 ευρώ σε 2.585.000 για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαΐου 2026 και

   – από τις 20 έως τις 24 Απριλίου, θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

   Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

   – 18.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

   – 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

   – 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

   – 55.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα και

   – 83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου».

