Λευκάδα: Νεκρός 59χρονος σε ξενοδοχείο στη μαρίνα

Τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 17 Απριλίου, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Λευκάδας ότι ένας 59χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του εντός μίας ξενοδοχειακής μονάδας, στη μαρίνα της Λευκάδας.

Στον 59χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ΕΚΑΒ, με αρνητικά αποτελέσματα, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Λιμεναρχείο Λευκάδας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας.