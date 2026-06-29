Θρίλερ στη Γερμανία: Έξι νεκροί μετά από πυροβολισμούς σε δομή πρόνοιας – Συνελήφθησαν δύο ύποπτοι (Βίντεο)

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στην πόλη Στάντε της Γερμανίας, όπου έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από φονική επίθεση με όπλο.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε σε κοντινή απόσταση από το τοπικό αστυνομικό τμήμα, δίπλα σε κέντρο φιλοξενίας για μητέρες και παιδιά.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα της Hamburger Morgenpost, τα θύματα είναι όλοι ενήλικες, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τραγικός απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί. BREAKING:



Five people have been killed in a mass shooting in the northern German town of Stade 🇩🇪



Police have arrested a male shooter.



The shooting took place near a youth facility.



A motive for the attack is still unknown. pic.twitter.com/nXBvT0ZZUs— Visegrád 24 (@visegrad24) June 29, 2026

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Bild, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας απέκλεισαν αμέσως την περιοχή.

Στις έρευνες επιστρατεύτηκαν και δύο ελικόπτερα που πραγματοποιούσαν εναέριες περιπολίες, ενώ εκδόθηκε οδηγία προς τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στο σημείο.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη δύο υπόπτων, με τον έναν εξ αυτών να θεωρείται ο βασικός εκτελεστής.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία που εξασφάλισε το δίκτυο Focus Online, η οποία περιγράφει τη στιγμή που οι αστυνομικοί προσπάθησαν να αναχαιτίσουν ένα ύποπτο όχημα.

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Germany: 5 Killed in Shooting at Youth Care Center



An unidentified gunman opened fire at a residential care facility in the German town of Stade, where pregnant women and young mothers with children are temporarily housed.



Police arrested two people, including the suspected… pic.twitter.com/uBFk6fq8JP— NEXTA (@nexta_tv) June 29, 2026

«Ένας αστυνομικός φώναξε μετέπειτα “Σταματήστε, ακινητοποιηθείτε!”, όμως το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν μια γυναίκα και ένας νεαρός άνδρας, επιχείρησε να διαφύγει. Τότε, οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ εναντίον του οχήματος, με τους πυροβολισμούς να φτάνουν τους 10 με 15», ανέφερε.

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Στο σημείο της τραγωδίας έχουν σπεύσει ειδικοί ψυχολόγοι και ομάδες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες σε αυτόπτες μάρτυρες και ανθρώπους που βρέθηκαν σε κατάσταση σοκ.