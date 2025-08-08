Φωτιά στην Κερατέα: Αυτός είναι ο 76χρονος που έχασε τη ζωή του

Τη ζωή του έχασε νωρίτερα σήμερα Παρασκευή (08/08) ένας 76χρονος από την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην Κερατέα.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο πλινθόκτιστο κτίσμα στο οποίο διέμενε. Σύμφωνα με αποκλειστικές μαρτυρίες από τους γείτονες του στο Debater, ο 76χρονος ζούσε μόνος του στο κτίσμα από το 2007, χωρίς να έχει παροχές (ρεύμα και νερό).

Όπως αναφέρουν οι ίδιες μαρτυρίες, ο 76χρονος δεν είχε επικοινωνία με συγγενικά του πρόσωπα και η κόρη του δεν ήξερε ότι έμενε μόνος του εκεί.

Συνεχίζεται η πύρινη λαίλαπα στην Κερατέα

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα στο σημείο βρίσκονται 260 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 77 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 13 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα. Σημειώνεται ότι τα εναέρια μέσα επιχειρούν μέχρι το τελευταίο φως του ηλίου.