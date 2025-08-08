Φωτιά στην Κερατέα: 124 απεγκλωβισμοί από την ΕΛΑΣ – Επιχειρούν 136 αστυνομικοί (Βίντεο)

Τη δική τους προσπάθεια για απεγκλωβισμούς κατοίκων δίνουν οι αστυνομικοί που επιχειρούν την Παρασκευή 8/8 στη φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση στο σημείο επιχειρούν 136 αστυνομικοί με 63 οχήματα που έχουν συνδράμει σε 124 απομακρύνσεις– απεγκλωβισμούς κατοίκων.

Δείτε βίντεο από τις επιχειρήσεις: