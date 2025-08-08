Φωτιά στην Κερατέα: Αυτό είναι το σπίτι που βρέθηκε νεκρός ο ηλικιωμένος (εικόνες & βίντεο)

Νεκρός εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος μέσα στο κτίσμα που βρισκόταν, στην περιοχή Τογάνι Κερατέας, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή.

Ο εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης, είπε ότι οι πυροσβέστες που πήγαν στο σημείο για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς, τον βρήκαν νεκρό μέσα στο πλινθόκτιστο κτίσμα στο οποίο διέμενε.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται το τιτάνιο έργο της κατάσβεσης, με τη μεγάλη φωτιά να καίει ανεξέλεγκτη και να καταστρέφει σπίτια και περιουσίες στο πέρασμά της.

H ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Σε έκτακτες δηλώσεις βγήκε ο εκπρόσωπος τύπου, Βασίλης Βαθρακογιάννης, όπου μίλησε για τις φωτιές που πλήττουν την χώρα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κύριος Βαθρακογιάννης, η φωτιά στην Αργολίδα βρίσκεται υπό έλεγχο. Επίσης οι φωτιές σε Αχαΐα, Κεφαλονιά και Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας βρίσκονται σε ύφεση. Όπως και ότι η πυρκαγιά στα Μέγαρα είναι οριοθετημένη.

Η πυρκαγιά στην Κερατέα

Σχετικά με την πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας, ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής ανέφερε ότι στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος, 44 οχήματα, πλήθος Εθελοντών και Εθελοντικών οχημάτων με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Αττικής, και οι επίγειες δυνάμεις συντονίζονται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 13 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους.

Επίσης πρόσθεσε ότι χρειάστηκε να εκδοθούν 8 μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από οικισμούς της περιοχής, προς ασφαλή κατεύθυνση. Στο σημείο βρίσκονται και δυνάμεις του ΕΚΑΒ.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή της Κερατέας οι ριπές των ανέμων έφτασαν τα 7 bf και παραμένουν ισχυροί μέχρι και αυτή τη στιγμή.

15 απεγκλωβισμοί από την ΕΛΑΣ

Μέχρι στιγμής η Ελληνική Αστυνομία έχει πραγματοποιήσει 15 απεγκλωβισμούς, ενώ ακόμη πέντε έχουν γίνει και από πυροσβέστες.

Ο κύριος Βαθρακογιάννης τόνισε ότι η αυριανή ημέρα αναμένεται δυσκολότερη, καθώς βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό και με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς η Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλεία, Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία και Κύθηρα ενώ σε πολλές ακόμη περιοχές της Επικράτειας αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.