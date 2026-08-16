Κάλυμνος: Κατασβέστηκε άμεσα η φωτιά στα Βλυχάδια – Έρευνα για τα αίτια

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (22:20): Άμεσα κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής (16/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βλυχάδια της Καλύμνου.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, περιπολικά οχήματα προσέγγισαν άμεσα το σημείο και οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή λάβει διαστάσεις.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 21:15, ενώ στις 21:25 ενεργοποιήθηκε το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου.

Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς στην περιοχή.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (16/8) στην Κάλυμνο, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βλυχάδια.

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων που βρίσκονται στο νησί.

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Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το 112, με τους κατοίκους της περιοχής να καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Το μήνυμα του 112

Στο μήνυμα που εστάλη στους κατοίκους αναφέρεται:

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«Πυρκαγιά στην περιοχή Βλυχάδια της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επενέβησαν άμεσα και, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά.

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Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες στην περιοχή.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.