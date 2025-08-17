Φωτιά στην Ιονία Οδό στο Αγρίνιο – Διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αθήνα (βίντεο+φωτογραφίες)

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην Ιόνια Οδό, κοντά στον κάμπο της Γουριώτισσας του δήμου Αγρινίου.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η φωτιά ξέσπασε από ελαστικό οχήματος που έσκασε και επεκτάθηκε σε χωράφια παραπλεύρως της Ιόνιας Οδού.

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, ενώ έχει διακοπεί και η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα του αυτοκινητοδρόμου και γίνεται εκτροπή από την παλαιά εθνική οδό.

Όπως φαίνεται, πολύ μεγάλες είναι οι ουρές που έχουν δημιουργηθεί στο αυτοκινητόδρομο.

Στην κατάσβεση συνέδραμαν και εναέρια μέσα και δεν άργησε να τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση έχοντας ωστόσο η φωτιά προκαλέσει ζημιές σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, γεωργικά μηχανήματα και ένα αυτοκίνητο ενώ κινδύνεψε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα όρια της οποίας έφτασε.