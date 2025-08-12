Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Άρτα – Ήχησε το 112 για εκκενώσεις οικισμών

Τιτάνια μάχη με τις φλόγες

Φωτιά στην Άρτα – Ήχησε το 112 για εκκενώσεις οικισμών
DEBATER NEWSROOM

Τη δική τους μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Άρτα.

Μάλιστα, με μήνυμα του το 112 ζήτησε από τους πολίτες στις περιοχές Ανωγειατά και Παντάνασσα Άρτας να εκκενώσουν προς την Άρτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να θυμίσουμε, ότι είχε ξεσπάσει φωτιά σε δασική έκταση στον Αμμότοπο το πρωί της Τρίτης (12/8).

Στο σημείο έως τώρα επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ μαζί με 6 οχήματα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ