Φωτιά στην Άρτα – Ήχησε το 112 για εκκενώσεις οικισμών
Τιτάνια μάχη με τις φλόγες
Τη δική τους μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Άρτα.
Μάλιστα, με μήνυμα του το 112 ζήτησε από τους πολίτες στις περιοχές Ανωγειατά και Παντάνασσα Άρτας να εκκενώσουν προς την Άρτα.
Να θυμίσουμε, ότι είχε ξεσπάσει φωτιά σε δασική έκταση στον Αμμότοπο το πρωί της Τρίτης (12/8).
Στο σημείο έως τώρα επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ μαζί με 6 οχήματα.
