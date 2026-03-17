Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε εργάτης στην Άρτα μετά από κατάπτωση χώματος

Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 53χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε στην Άρτα από χώματα μετά από κατολίσθηση.

Σύμφωνα με όσα γράφει το epiruspost.gr, κατά την εκτέλεση εργασιών στο Κλειστό του Δήμου Νικολάου Σκουφά στην Άρτα σημειώθηκε κατολίσθηση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του 53χρονου.

#Χωρίς_αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας έπειτα από #καταπλάκωσή του από αδρανή υλικά λόγω κατολίσθησης εδάφους και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, πλησίον της περιοχής Κλειστό Άρτας. Επιχείρησαν 14 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 17, 2026

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Ο 53χρονος εργάτης από την Άρτα απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.