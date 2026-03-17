Άρτα: Εργάτης καταπλακώθηκε από χώματα μετά από κατολίσθηση – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Κάτω από όγκους χώματος βρέθηκε ένας άνδρας στο Κλειστό της Άρτας, στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, μετά από ξαφνική κατολίσθηση, ενώ εκτελούσε εργασίες σε οδικό έργο.

Σύμφωνα με το epiruspost, μετά από καθολική κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης ο 53χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε σημείο πριν την είσοδο του χωριού Κλειστό, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη χωματουργικές εργασίες για τη βελτίωση του οδικού δικτύου. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεγάλος όγκος χωμάτων αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να καταπλακώσει τον εργάτη.