Φωτιά στην Αχαΐα: Ποιος είναι ο εθελοντής που έσωσε από τις φλόγες το πρόβατο – Γιατί το “βάφτισαν” Μέλπω

Τον γύρο του διαδικτύου συνεχίζει να κάνει η φωτογραφία με τον άνδρα που οδηγεί μηχανάκι κρατώντας αγκαλιά ένα πρόβατο για να το σώσει από τη μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα.

Το στιγμιότυπο ανήκει στον Θανάση Σταυράκη του Associated Press, ενώ όπως έγινε γνωστό ο εθελοντής είναι ο Olsi Oltsakos.

“Έλα κάντε λίγο άκρη, κάντε άκρη“, ακούγεται να λέει ο εθελοντής στο βίντεο που ανέβασε το “The Independent”.

Το συγκεκριμένο πρόβατο είναι ένα από τα τρία που διασώθηκαν και πλέον βρίσκεται σε vegan φάρμα, με τους αρμόδιους να το “βαφτίζουν” Μέλπω και το δεύτερο Χαλβά.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της Γεωργίας Αγγελοπούλου, το ονόμασαν Μέλπω, επειδή στον δρόμο έκανε… “μεεεε”!