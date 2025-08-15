Φωτιά στην Αχαΐα: “Βάφτισαν” Μέλπω το πρόβατο που διασώθηκε με μηχανάκι – Μεταφέρθηκε σε vegan φάρμα

Μια νέα ζωή περίμενε το πρόβατο που διασώθηκε από εθελοντή κατά τη διάρκεια της μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα με μηχανάκι και έγινε viral.

Το συγκινητικό στιγμιότυπο με τον εθελοντή να κρατά αγκαλιά το πρόβατο ενώ οδηγεί μηχανάκι τράβηξε ο Θανάσης Σταυράκης για λογαριασμό του Associated Press και έκανε τον γύρο του Διαδικτύου.

«Έλα κάντε λίγο άκρη, κάντε άκρη», ακούγεται να λέει ο εθελοντής στο βίντεο που ανέβασε το «The Independent».

Το συγκεκριμένο πρόβατο είναι ένα από τα τρία που διασώθηκαν και πλέον βρίσκονται σε vegan φάρμα, με τους αρμόδιους να το “βαφτίζουν” Μέλπω και το δεύτερο Χαλβά.