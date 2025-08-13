Φωτιά στην Αχαΐα: Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα – Νέα μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις

Τη δική τους μάχη με τις φλόγες προκειμένου να μπορέσουν να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα της φωτιάς στην Αχαΐα που ξέσπασαν την Τρίτη 12/8 δίνουν για μια ακόμη μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο μέτωπο επιχειρούν πάνω από 250 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 73 οχήματα, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες που έχουν διατεθεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Από αέρος δεν σταματούν τις ρίψεις νερού 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Μάλιστα, με νέο μήνυμα του το 112 καλεί τους κατοίκους της περιοχής Ρωμανός να εκκενώσουν προς την Πάτρα. ⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ρωμανός #Αχαΐας απομακρυνθείτε προς #Πάτρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση με τις φωτιές στην Αχαΐα, με τα μέτωπα σε Συχαινά Πατρών και Κάτω Αχαΐα να μαίνονται ακόμα. Οι πυρκαγιές έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις, με πολλές εστίες, και απειλούν σπίτια και κτηνοτροφικές μονάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει κοντά στην χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων που έχει αρκετά εύφλεκτα υλικά.

Ο δήμαρχος δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ανέφερε πως η εικόνα της φωτιάς φαίνεται βελτιωμένη, πως οι καταστροφές είναι τεράστιες αλλά και το ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για αναζωπυρώσεις.

«Μας προκαλεί ανησυχία η πιθανότητα να αυξηθεί η ένταση των ανέμων μέσα στην ημέρα, διότι μπορεί να προκληθούν αναζωπυρώσεις και η φωτιά να κατευθυνθεί σε περιοχές, όπου δεν έχουν πάει μέχρι τώρα οι φλόγες», είπε και πρόσθεσε «οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες», συνέχισε.

Στα Συχαινά της Πάτρας, κάτοικοι αναφέρουν ότι έχουν προκληθεί ζημιές σε σπίτια ενώ στις υπόλοιπες περιοχές έχουν καταστραφεί μεγάλες δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες και στάβλοι. Επίσης, έγιναν στάχτη και 1.000 κατεσχεμένα οχήματα που βρίσκονταν μέσα στην μάντρα του ΟΔΔΥ.

Στην Κάτω Αχαΐα έχουν καεί σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς και οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν πολύ το έργο της κατάσβεσης.

Αχαΐα: Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Γύρω στις 9:30, εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Μπάλας, του Δήμου Πατρέων να απομακρυνθούν προς την Πάτρα, λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή των Συχαινών.

Στις 8.16 το πρωί ήχησε ξανά το 112 για απομάκρυνση από την περιοχή Βούντενη, προς την Πάτρα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, εστάλη και μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνταν όσοι βρίσκονται στις περιοχές Άνω και Κάτω Συχαινά και Ανθούπολη να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς Πάτρα.

Διακοπή της κυκλοφορίας του Προαστιακού

Εν τω μεταξύ, διεκόπη η κυκλοφορία του Προαστιακού στο τμήμα Βραχνέικα – Καμίνια μέχρι νεοτέρας, με εντολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΟΣΕ λόγω της φωτιάς που καίει στην περιοχή και σε κοντινή απόσταση από τη σιδηροδρομική γραμμή.

Οι αμαξοστοιχίες του Προαστιακού Πάτρας που εκτελούν δρομολόγια στο τμήμα Άγιος Ανδρέας-Καμίνια θα τερματίζουν προσωρινά στον σταθμό Βραχνέικα, μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Επίσης, αναστέλλονται και τα δρομολόγια των λεωφορείων στο τμήμα Κάτω Αχαΐα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας.

Η Hellenic Train και το προσωπικό της βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών.