Φωτιά στην Αχαΐα: 315 αστυνομικοί στο σημείο ώστε να βοηθήσουν τον κόσμο
Στο σημείο βρίσκονται 315 αστυνομικοί με 135 οχήματα
Συνεχίζει να μαίνεται η φωτιά στην Αχαΐα.
Στο σημείο βρίσκονται 315 αστυνομικοί με 135 οχήματα ώστε να βοηθήσουν σε οτιδήποτε χρειαστεί, ενώ έχει έρθει μήνυμα από το 112 ώστε που προειδοποιεί να απομακρυνθεί ο κόσμος με προβλήματα υγείας, ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά.
Σημειώνεται ότι στην περιοχή ισχύουν κυκλοφορίες ρυθμίσεις που έχουν ειδοποιηθεί μέσω του 112 ώστε να μην παγιδευτεί κόσμος στις φλόγες. Επισημαίνεται ότι ο κόσμος πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες που του δίνουν οι αστυνομικοί.
