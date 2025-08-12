Φωτιά στην Αχαΐα: 315 αστυνομικοί στο σημείο ώστε να βοηθήσουν τον κόσμο

Συνεχίζει να μαίνεται η φωτιά στην Αχαΐα.

Στο σημείο βρίσκονται 315 αστυνομικοί με 135 οχήματα ώστε να βοηθήσουν σε οτιδήποτε χρειαστεί, ενώ έχει έρθει μήνυμα από το 112 ώστε που προειδοποιεί να απομακρυνθεί ο κόσμος με προβλήματα υγείας, ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι στην περιοχή ισχύουν κυκλοφορίες ρυθμίσεις που έχουν ειδοποιηθεί μέσω του 112 ώστε να μην παγιδευτεί κόσμος στις φλόγες. Επισημαίνεται ότι ο κόσμος πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες που του δίνουν οι αστυνομικοί.